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المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لعاطل لإتجاره بالحشيش فى شبرا الخيمة

الخميس، 04 أبريل 2024 02:27 م
المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لعاطل لإتجاره بالحشيش فى شبرا الخيمة سجن
القليوبية إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين وليد أبو المعاطي محمد، وأحمد محمد محمود سعفان وأمانة سر إيهاب سليمان حلمي، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، لعاطل، لاتجاره في المواد المخدرة "حشيش" بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 25444 لسنة 2023 جنايات شبرا الخيمة أول، والمقيدة برقم 3783 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد ح م"، 18 سنة، عاطل، بدون، مقيم الظاهر بالقاهرة، لأنه في يوم 17/3/2023 بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول - محافظة القليوبية أحرز جوهراً مخدراً "حشيش" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بقيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة قسم أول شبرا الخيمة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي والاتجار في المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته 11 قطعة لمخدر الحشيش.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اقرا بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم تحرير محضور بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالتهما للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

 







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