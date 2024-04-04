اليوم السابع
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المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسباك وسائق لإتجارهما بالهيروين بالقناطر

الخميس، 04 أبريل 2024 02:14 م
المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسباك وسائق لإتجارهما بالهيروين بالقناطر سجن
القليوبية إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين وليد أبو المعاطي محمد، وأحمد محمد محمود سعفان وأمانة سر إيهاب سليمان حلمي، بالسحن المشدد لمدة 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيها، لكل من سباك وسائق، لاتهامهما بالإتجار بجوهر مخدر الهيروين، وحيازة سلاح أبيض "كتر"، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 27082 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 3846 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "عبد الحميد س ع"، 36 سنة، سباك، مقيم عزبة أبو سنة دائرة مركز شرطة قليوب، و"سعيد م س"، 24 سنة، سائق، مقيم باسوس مركز القناطر الخيرية، لأنهما في 9 / 10 / 2023، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حازا وأحرزا جوهر مخدر الهيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازا وأحرزا سلاح أبيض "كتر" بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكشفت تحقيقات النيابة حول الواقعة، عن ورود معلومات سرية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والتي كشفت قيام المتهمين بالإتجار بالمواد المخدرة، وعقب استصدار إذن من النيابة العامة، تم الانتقال لمكان المتهمين، وتم ضبطهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على حقيبة كان بداخلها 118 لفافة من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي وسلاح أبيض "كتر"، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الأثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة، وتحرر محضور بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالتهما للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.







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