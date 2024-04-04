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المدارس تصحح امتحان شهر مارس وتضيف الدرجة لاختبار نهاية العام

الخميس، 04 أبريل 2024 08:00 ص
المدارس تصحح امتحان شهر مارس وتضيف الدرجة لاختبار نهاية العام وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت المديريات التعليمية والإدارات على أن المدارس تعمل على تصحيح امتحان شهر مارس لصفوف النقل، مشيرة إلى أنه يتم إضافة درجات الطالب فى امتحان مارس لاختبار نهاية العام، حيث يتم إضافة الدرجة الأعلى لامتحانى فبراير ومارس إلى اختبار نهاية العام التى تنطلق فى مايو المقبل.

وكانت المدارس، وجهت أولياء أمور طلاب النقل بضرورة حضور ابنائهم الطلبة إلى المدارس لأداء امتحانات شهر مارس، حيث حذرت المدارس من غياب التلاميذ عن تقييمات شهر مارس والتى انطلقت خلال الأسبوع الجاري حسب جداول الامتحانات التى اتاحتها المدارس، مشددة على أن من يتغيب عن التقييما يتحمل مسئولية نفسه وسوف يحرم من درجة الامتحان والتى تضاف إلى مجموع درجات الطالب بنهاية العام الدراسى.

وطالبت المدارس بضرورة الالتزام بالحضور لأداء الامتحانات فى مواعيدها لانه لا يوجد إعادة للتقييمات .

 







وزارة التربية والتعليم

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