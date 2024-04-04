المدارس تحدد مواعيد بديلة لتقييم الطلبة المتغيبين عن امتحان مارس

كتب محمود طه حسين

أعلنت بعض المدارس عن مواعيد بديله لتقييم الطلبة المتغيبين أو المتخلفين عن تقييمات امتحان مارس والتى عقدت خلال الأيام الماضية وبعضها ما زال مستمرا، فى المدارس، حيث نبهت المدارس قائلة: على الطلبة والطالبات فى الصفوف من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثاني الاعدادي المتخلفين عن أداء امتحان شهر مارس الحضور أيام الأحد والاثنين القادمين لأداء الامتحانات، موضحة أن تحديد موعد بديل يأتى فى إطار الحرص على مصلحة الطلاب وعدم ضياع درجات الامتحان عليهم.

كانت المدارس، وجهت أولياء أمور طلاب النقل بضرورة حضور ابنائهم الطلبة إلى المدارس لأداء امتحانات شهر مارس، حيث حذرت المدارس من غياب التلاميذ عن تقييمات شهر مارس والتى انطلقت خلال الفترة الماضية حسب جداول الامتحانات التى اتاحتها المدارس، مشددة على أن من يتغيب عن التقييما يتحمل مسئولية نفسه.

وطالبت المدارس بضرورة الالتزام بالحضور لأداء الامتحانات فى مواعيدها لانه لا يوجد إعادة للتقييمات .



