الكرملين: لا توجد حاليا خطط لدى بوتين للاتصال بماكرون

موسكو (أ ش أ)

نفى المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية الكرملين، ديمترى بيسكوف، وجود نية لدى الرئيس فلاديمير بوتين حالياً لإجراء اتصالات مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس، رداً على سؤال بهذا الخصوص، لا توجد خطط فى الوقت الحالي لدى الرئيس لإجراء اتصالات على أعلى مستوى.

وأضاف بيسكوف بشأن احتمال انسحاب المملكة المتحدة من محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، أن كل دولة تنطلق من مصالحها الوطنية في ما يتعلق بالعضوية في مختلف المنظمات الدولية.

وتابع المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية، يتعين النظر إلى انسحاب الدول من عضوية المنظمات الدولية فى سياق كل حالة على حدة، لأن أى بلد لن يضر بمصالحه الوطنية لصالح منظمات دولية معينة.