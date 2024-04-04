القاهرة الإخبارية: إسرائيل بدأت إخلاء سفاراتها حول العالم تحسبا لرد إيرانى محتمل

إبراهيم حسان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن إسرائيل بدأت بإخلاء سفاراتها حول العالم تحسبا لرد إيراني محتمل، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأعلن حزب الله اللبناني قصف موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 32 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

ويتعرض السكان المدنيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني من قبل القوات الإسرائيلية، حيث تُشير التقارير إلى قصف منازل المدنيين وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية، واستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك تلك المحظورة دوليًا، مثل القنابل العنقودية والفسفورية البيضاء؛ مما أسفر عن خسائر فادحة في أرواح المدنيين وممتلكاتهم.