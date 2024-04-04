العثور على جثمان طفل توفى غرقا في ترعة بالغربية

الغربية محمد طارق

عثر أهالي قرية مسهلة التابعة لمركز السنطة في محافظة الغربية، علي جثمان طفل توفى غرقا بمياه الترعة المارة قالقرية، وتم تحويله إلي مستشفي زفتى العام، وصرحت النيابة بدفنه.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع طفل يبلغ من العمر ثلاثة سنوات، وذلك غرقا بمياه ترعة قرية مسهلة التابعة لمركز ومدينة السنطة.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقله إلي مشرحة المستشفي العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي أمرت بتسليم الجثمان إلي ذوية لدفنه لعدم وجود شبهه جنائية.



