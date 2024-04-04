اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 أبريل 2024 02:19 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

العثور على جثمان طفل توفى غرقا في ترعة بالغربية

الخميس، 04 أبريل 2024 01:17 ص
العثور على جثمان طفل توفى غرقا في ترعة بالغربية أرشيفية
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عثر أهالي قرية مسهلة التابعة لمركز السنطة في محافظة الغربية، علي جثمان طفل توفى غرقا بمياه الترعة المارة قالقرية، وتم تحويله إلي مستشفي زفتى العام، وصرحت النيابة بدفنه.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع طفل يبلغ من العمر ثلاثة سنوات، وذلك غرقا بمياه ترعة قرية مسهلة التابعة لمركز ومدينة السنطة.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقله إلي مشرحة المستشفي العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي أمرت بتسليم الجثمان إلي ذوية لدفنه لعدم وجود شبهه جنائية.


 







حادث

مصرع طفل

الغربية

اخبار الغربية

غرق طفل

اخبار الحوادث




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة