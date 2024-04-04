الصيف ومرضى القلب.. أخطاء قد تعرضك للمضاعفات

كتبت فاطمة ياسر

تناول الحلويات والأطعمة الباردة كالأيس كريم يعد من الأمور الرتبطة علينا عند ارتفاع درجات الحرارة، ولكن هل تعلم أن الإسراف في تناول هذه الاطعمة يتسبب في الإصابة والتعرض لمشاكل في القلب، وهذا ا أشار إليه التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes.



أوضح التقرير، أن المشروبات السكرية، تحتوي علي نسبة سكر عالية، وهذه المشروبات عالية السعرات الحرارية، و بمجرد استهلاكها، يتم استقلابها في الجسم وتتحول إلى دهون. وبالتالي فإن استهلاكها المنتظم، يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن، ولكن الأهم من ذلك أن هذه الدهون الزائدة تترسب ليس فقط تحت الجلد ولكن أيضًا في الأعضاء الداخلية مثل الكبد وحول القلب، ويعرف هذا النوع من الدهون باسم الدهون الحشوية وهي خطيرة.



والدهون الحشوية الزائدة تجعل الأنسولين أقل فعالية وتؤدي إلى الإصابة بمرض السكري، وتؤثر سلبا على مستوى الكوليسترول، وتضر الكبد، وما إلى ذلك. يصبح مستوى الكوليسترول مرتفعا ، و ترتفع أيضًا نسبة الدهون الثلاثية،و كل هذا الاختلال في التوازن يعزز تطور لويحات تصلب الشرايين - وهي رواسب دهنية تضيق الشرايين وتعيق تدفق الدم إلى القلب، مما يزيد من خطر الإصابة بالقلب الهجوم .



قدم التقرير نصائح للوقاية من النوبات القلبية في الصيف

-الترطيب هو المفتاح





الجفاف يمكن أن يضع ضغطًا كبيرًا على قلبك. تأكد من الترطيب المناسب عن طريق اختيار الماء بدلاً من المشروبات السكرية. يعد حمل زجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام وإعادة تعبئتها بانتظام ممارسة بسيطة ولكنها فعالة.

-ممارسة الرياضة





في حين أن حرارة الصيف قد تجعل ممارسة الرياضة أقل جاذبية، فإن الحفاظ على النشاط البدني طوال العام أمر حيوي لصحة القلب. استكشف التدريبات الصباحية أو المسائية الأكثر برودة أو فكر في بدائل أخرى مثل السباحة.

