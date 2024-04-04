الصحة العالمية: عمال الإسعاف بأوكرانيا عرضة للوفاة أعلى بـ 3 مرات من غيرهم

كتبت أمل علام

أكدت منظمة الصحة العالمية أن أوكرانيا تشهد اتجاها جديدا مثيرا للقلق رصده نظام مراقبة مرافق الرعاية الصحية التابع للمنظمة حيث كشف عن أن عمال الإسعاف وغيرهم من العاملين الذين يقدمون خدمات النقل الصحي في أوكرانيا يواجهون خطر الإصابة أو الوفاة أعلى بثلاث مرات من غيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية .

وذكرت المنظمة في تقرير اليوم الخميس أن العديد من فرق الطوارئ تتعرض لإطلاق النار أما في طريقهم لإجراء مهمة أو في قواعدهم.

ولفتت المنظمة إلى أنه من بين الهجمات الـ 68 التي تحققت منها خلال الربع الأول من عام 2024 الجاري فان حوالى 12 منها - ما يقرب من 20% - استهدف خدمات الطوارئ الطبية بما في ذلك 9 هجمات استهدفت محطات أساسية للمساعدات الطبية الطارئة و7 هجمات أدت إلى الحاق أضرار بسيارات الإسعاف، و6 هجمات أثرت على الأصول ومعدات المساعدة الطبية الطارئة .



وذكرت المنظمة الدولية أن ثلاث من هذه الهجمات شهدت إصابة أربعة من العاملين في مجال الصحة ،ومقتل اثنين من العاملين في مجال الصحة مما يمثل معدل إصابات أعلى بثلاث مرات من معدل الإصابات في خدمات الرعاية الصحية الأخرى خلال نفس الفترة .

من جانبه ، قال الدكتور يارنو هابيشت ممثل منظمة الصحة العالمية في أوكرانيا ، إن هذا الرقم يؤكد الضغط الواقع على نظام الرعاية الصحية الأوكراني ، مؤكدا أن منظمة الصحة تكرر دعواتها بشكل عاجل لحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى فضلا عن تقديم الخدمات الصحية الأساسية دون انقطاع .



وأوضح التقرير أن منظمة الصحة تحققت من 1682 هجوما على مرافق الرعاية الصحية منذ بدء الغزو الروسي لإوكرانيا في فبراير 2022 مما أدى إلى مقتل 128 وإصابة 288 من العاملين في المجال الطبي والمرضى .



ولفتت المنظمة الدولية إلى أنها تعرف الهجوم على الرعاية الصحية بأنه أي عمل من أعمال العنف اللفظي أو الجسدي أو العرقلة أو التهديد بالعنف الذي يتعارض مع توافر الخدمات الصحية العلاجية أو الوقائية وإمكانية الوصول إليها وتقديمها أثناء حالات الطوارئ ، مشيرة إلى أن هذا يمكن أن يتراوح من الضرر الناجم عن الأسلحة الثقيلة إلى التهديدات النفسية الاجتماعية والترهيب الذي يؤثر على إمكانية حصول المحتاجين على الرعاية الصحية.

