الشؤون الدينية بالمسجد الحرام تسخر كوادرها النسائية لخدمة قاصدات المسجد الحرام

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أكدت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام، تسخير جميع الإمكانات البشرية والتقنية النسائية لتجويد منظومة الخدمات للمعتمرات وقاصدات المسجد الحرام.



وذكرت وكالة الأناباء السعودية (واس)، اليوم الخميس أن الكوادر النسائية السعودية تسهم في الجانب التوجيهي والإرشادي والإنساني، إضافة إلى التوجيه الديني وتذكير القاصدات بروحانية العبادة في المسجد الحرام وفضل واستغلال الساعات بالطاعات، وخدمة إنهاء الملاحظات التي قد تصدر من القاصدات، وتفعيل الكونتر الإرشادي بجانب باب 74 الأرضي بتوسعة الملك فهد، والاستفادة منه في توزيع المصاحف، وعرض الباركودات المخصصة للمطبوعات الدينية داخل المصليات النسائية على القاصدات وخدمة الإرشاد المكاني لأسئلة القاصدات عن المواقع داخل الحرم الشريف، إضافة إلى ذلك يتم العمل على تهيئة وتأهيل الموظفات لاستقبال الوفود النسائية في المصليات النسائية.



وعملت رئاسة الشؤون الدينية على تقديم أفضل الخدمات للمعتمرات وقاصدات بيت الله الحرام من الأشخاص ذوات الإعاقة بجميع الفئات الفكرية والسمعية والبصرية والحركية وتهيئة أماكن مخصصة لهن في المصليات، وتوفير جميع الخدمات النوعية