اليوم السابع
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السجن 15 سنة لربة منزل قتلت والدتها بسبب خلافات أسرية فى بولاق الدكرور

الخميس، 04 أبريل 2024 06:11 م
السجن 15 سنة لربة منزل قتلت والدتها بسبب خلافات أسرية فى بولاق الدكرور أرشيفية
كتب سليم على

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عاقبت محكمة جنايات الجيزة، ربة منزل ، بالسجن 15 سنة، لاتهامها بقتل والدتها بسبب خلافات أسرية فى منطقة بولاق الدكرور.

صدر القرار برئاسة المستشار منتصر أحمد الكحك، وعضوية المستشارين دكتور محمد حلمي حسان، ودكتور ايهاب طلعت يوسف، وأمانة سر ايمن عبد اللطيف وهاني حموده.

وكشف أمر الأحالة، أن المتهمة " و.س" 45 سنة ، ربة منزل، قتلت والدتها المجنى عليها " ا . ك" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتلها على إثر خلافات أسرية متكررة بينهما يوميا، وما أن ظفرت بها حتى انهالت عليها وكالتها عدة ضربات بأسلحة بيضاء " أجنة حديد ، سلك كهربائى" أعدتها مسبقا لإرتكاب جريمتها والتى تسببت فى وافتها.

 







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