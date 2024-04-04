السجن المؤبد لعاطل قتل شخصا بـ مفك بسبب خلافات فى بولاق الدكرور

كتب سليم على

عاقبت محكمة جنايات الجيزة عاطلا بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل شخص بسبب خلافات سابقة بينهما فى منطقة بولاق الدكرور.

صدر الحكم برئاسة المستشار منتصر أحمد الكحك، وعضوية المستشارين دكتور محمد حلمي حسان، ودكتور إيهاب طلعت يوسف، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وهاني حموده.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم 20 سنة ، عاطل، قتل المجنى عليه، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله بسبب خلافات سابقة بينهما، وما أن ظفر به حتى وجه صوبه عدة ضربات بسلاح ابيض "مفك" تجاه جسده تسبب فى وفاته فى الحال.

وقال أحد شهود العيان، إنه حال عودته من عمله شاهد المتهم يتشاجر مع المجنى عليه، فتمكن من فض المشاجرة بينهما، بالتعاون مع الأهالى إلا أن المتهم أتى من خلفهم واتجه صوب المجنى عليه مسددا له ضربات بسلاح أبيض "مفك" بصدره فسقط أرضا متاثرا باصابته.