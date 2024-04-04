الدولة قدمت مساندة تصديرية للشركات بـ56.5 مليار جنيه خلال 10 سنوات

كتب إسلام سعيد

نجحت الدولة فى تنفيذ برامج المساندة الصادرات ساهم فى الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية، حيث تم صرف 56.5 مليار جنيه منذ منتصف 2014 لأكثر من 2700 شركة.

جاءت أهم القرارات المتعلقة بالتجارة الخارجية على النحو التالى:

- توقيع مصر و43 دولة أفريقية على اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية

- الانتهاء من إجراءات التصديق على اتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA

- تعديل بعض احكام لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير وإجراءات فحص السلع المستوردة والمصدرة

- إصدار قرار بوقف استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبى والنماذج الاثرية المصرية

- انضمام مصر لاتفاقية الميركسور وتحرير القائمة الأولى منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ فى سبتمبر 2017 وتحرير القائمة الثانية في سبتمبر 2020 وبذلك تصل السلع المعفاة تمامًا من الرسوم الجمركية فى إطار الاتفاق إلى ما يقرب من 3200 سلعة من بينها بنود عدد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة، إلى جانب تطبيق تخفيض جمركى لـ6900 سلعة متبادلة بين مصر ودول تجمع الميركسور.

- قرار وزارى باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب التى تعمل بمحرك كهربائي وأن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وذلك أسوةً بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.

- قرار وزاري بتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير بما يسمح للأشخاص ذوي الإعاقة باستيراد سيارات ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً وذلك حتى يتسنى لهم استيراد سيارة يقودها لهم الغير ووفقاً لما تقره الجهات الطبية المعنية.

- قرار وزارى بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك " وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك.

- قرار وزاري بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق.