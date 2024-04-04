الخط الثالث للمترو يمد مواعيده ساعة بسبب مباراة الأهلى وسيمبا.. انفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو، تمديد مواعيد عمل الخط الأخضر، غدا الجمعة ساعة إضافية، بمناسبة مباراة الأهلي وسيمبا المقامة فى ستاد القاهرة الدولى، على أن تكون آخر رحلة من محطة عدلى منصور إلى محطة محور روض الفرج الساعة 12:20 صباحًا.

وستكون آخر رحلة من محطة محور روض الفرج إلى محطة عدلى منصور الساعة 12:45 صباحًا، وآخر ميعاد لالتقاء الخط الأخضر الثالث مع الخطين الأول والثانى فى محطتى ناصر والعتبة الساعة 1 صباحًا، كما سيتم تشغيل قطار كل 5 دقائق.

ويستعد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزانى فى إياب ربع نهائى دورى الأبطال فى العاشرة مساء غدًا الجمعة على ستاد القاهرة الدولى فى حضور 30 ألف مشجع.

ويختتم فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم الخميس استعداداته المكثفة لخوض مباراة إياب ربع نهائى دورى ابطال افريقيا أمام سيمبا التنزانى، ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ستاد مختار التتش ثم يعلن كولر قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق الليلة.



وحقق الأهلى فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا ‏فى الدقيقة الخامسة من زمن المباراة التى جمعت الفريقين فى ذهاب ربع نهائى ‏دورى أبطال أفريقيا.