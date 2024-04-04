الخطوط الجوية النمساوية تعلن إلغاء 92 رحلة بسبب إضراب العاملين

فيينا (أ ش أ)

أعلنت الخطوط الجوية النمساوية، اليوم الخميس، إلغاء 92 رحلة جوية، بسبب إضراب العاملين بالشركات للمطالبة بالمساواة فى الأجور مع شركة لوفتهانزا.

وتقطعت السبل بنحو 8 آلاف مسافر اليوم، في مطار فيينا الدولى بعد إلغاء الرحلات.. وأكدت نقابة العاملين في لوفتهانزا في بيان أن مستوى الأجور في الخطوط الجوية النمساوية أقل بنسبة 40 بالمائة، مما هو عليه في الشركة الأم "لوفتهانزا" ويجب تطبيق المساواة وأنه من غير المقبول تحويل أرباح الخطوط الجوية النمساوية إلى ألمانيا .

وأضافت النقابة انه بعد الإضراب الذي استمر 36 ساعة الأسبوع الماضي ، تم إلغاء 92 رحلة جوية اليوم، بسبب اجتماع عمل ولا تستبعد النقابة تنظيم المزيد من الإضرابات حيث من المقرر أن تستمر المفاوضات في الأسبوع المقبل .

وذكرت النقابة أن الخلاف بين إدارة الشركة والعاملين بها مستمر منذ عدة أسابيع وقد فشلت 17 جولة سابقة من المفاوضات في التوصل إلى اتفاق ولم يعد بالإمكان القيام بمئات الرحلات الجوية .

ومن جانبها... قالت المتحدثة باسم الخطوط الجوية النمساوية صوفي ماتكوفيتس، في تصريحات لها، إن الأضرار المالية الناجمة عن اجتماعات العمل السابقة والإضراب تبلغ 24 مليون يورو.

