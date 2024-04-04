الخزانة الأمريكية: واشنطن تدرس فرض رسوم جمركية وحواجز تجارية أخرى على الصين

واشنطن (أ ش أ)

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تدرس فرض رسوم جمركية وحواجز تجارية أخرى على الصين لحماية الصناعات المتأثرة بزيادة إنتاج بكين.

وأضافت يلين فى ألاسكا أثناء توقفها قبل التوجه إلى الصين، بحسب ما أوردت صحيفة ذا هيل الأمريكية، نحن نحاول حماية صناعة، على سبيل المثال، الخلايا الشمسية والبطاريات الكهربائية والسيارات الكهربائية .

وأوضحت لا أريد أن أستبعد الطرق الأخرى الممكنة التي يمكننا من خلالها حمايتهم.

وتشير تصريحات يلين إلى استعداد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للحد من التأثير الاقتصادي لما يقولون إنه الصين تضخ منتجات أرخص في السوق العالمية وتبطئ الطلب على المنتجات الأخرى من بقية الدول المنافسة.

وقالت يلين إن الصين حفزت استثمارات ضخمة، في بعض الصناعات التي يرتفع فيها الإنتاج، لكن الطلب لم يرتفع بشكل كامل.

وأضافت نحن قلقون من أن امتداد الدعم الصيني إلى هذه الصناعات يحدث في الولايات المتحدة ودول أخرى أيضًا"، مضيفة أنه باستثناء الولايات المتحدة، تشعر دول أخرى مثل اليابان والمكسيك والدول الأوروبية أيضًا بالآثار.

وهذه هي رحلتها الثانية إلى الصين في أقل من عام. يأتي ذلك بعد أن أجرى الرئيس بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ محادثة هذا الأسبوع.

وقالت سابقًا إن إنتاج الصين المكثف للسيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم أيون والطاقة الشمسية يمثل منافسة غير عادلة تشوه الأسعار العالمية وتؤثر سلبًا على الشركات والعمال الأمريكيين.