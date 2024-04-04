الجارديان: الحكومة البريطانية تتعرض لضغوط من حزب المحافظين لوقف تسليح إسرائيل

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تعرض وزراء فى الحكومة البريطانية إلى ضغوط من نواب حزب المحافظين وبعض من زملائهم؛ لوقف تسليح إسرائيل بعد مقتل سبعة من العاملين فى المجال الإنسانى فى غارة جوية فى غزة.



وقال أربعة من حزب المحافظين - فى تصريحات خاصة لصحيفة "الجارديان" البريطانية، إنه يتعين على المملكة المتحدة التوقف عن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد هجماتها التى أسفرت عن مقتل ثلاثة من عمال الإغاثة البريطانيين فى قطاع غزة.



تأتى تصريحاتهم فى أعقاب ما أعلن عنه مستشار الأمن القومى الأسبق بيتر ريكيتس، خلال اجتماع حكومى برئاسة وزير الخارجية ديفيد كاميرون، أن الوقت قد حان لإرسال إشارة لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.



ونقلت الصحيفة عن النائب المحافظ عن دائرة (كلويد ويست) ديفيد جونز تشديده على أن الغارة الإسرائيلية على قافلة المساعدات كانت "استثنائية"، مؤكدًا أن "الحكومة البريطانية يتعين عليها إعادة تقييم إمداداتها من الأسلحة بشكل عاجل، وأن توجه تحذيرًا شديد اللهجة إلى إسرائيل بشأن سلوكها.. فمن حقها الدفاع عن نفسها بشكل متناسب، لكن هذا لا يشمل الأشخاص الذين يحاولون فعل الخير".



وقال: "رد بنيامين نتنياهو على ما حدث بأن هذه الأشياء تحدث فى الحرب كان غير كاف على الإطلاق. وبصراحة، كان غير مناسب بشكل مخزى".