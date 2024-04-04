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التعرف على الجثتين مجهولى الهوية فى حادث تصادم جنوب بورسعيد

الخميس، 04 أبريل 2024 02:11 م
التعرف على الجثتين مجهولى الهوية فى حادث تصادم جنوب بورسعيد جثة - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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تمكن الأهالي، اليوم الخميس، من التعرف على الجثتين في حادث الذي وقع أمام قريه الفتح جنوب محافظة بورسعيد.

وجاءت بيانات الجثه الأولى : محمد رضا السيد  - 18 سنه، والجثة الثانية : أحمد محمد عبد الحميد - 30 سنه.

كان شخصان قد لقيا مصرعهما بينما أصيب آخر، اليوم الخميس، في حادث تصادم بمحور 30 يونيو جنوب محافظة بورسعيد.

واستقبل مستشفى 30 يونيو، سعيد رضوان عواد - 61 سنه، مصاب بألم في الزراع الأيسر والحوض، وكذلك جثتين مجهولين الهويه تم وضعهم بمشرحة المستشفى.

تم وضع الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتعرف على هويتهما، لاستخراج تصاريح الدفن.


 







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