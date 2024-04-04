التحالف-الوطني-يكرم--1500-طالب-من-حفظة-القرآن-الكريم-بالبحيرة

البحيرة -ناصر جودة

كرم التحالف الوطنى للعمل الاهلى والتنموى اليوم الخميس، أكثر من 1500 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم بمركز كفر الدوار، وذلك بالتزامن مع أواخر شهر رمضان الكريم.

ويأتى هذا التكريم برعاية مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية بالبحيرة، التى تعمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلى.

شارك فى حفل التكريم النائبة البرلمانية الدكتورة نيفين الكاتب عضو مجلس أمناء التحالف الوطني والمهندس محمد الكاتب أمين صندوق مؤسسة الكاتب الخيرية، والشيخ محمود بشير مفتش عام الأوقاف بكفر الدوار، وناجى أبو حويل رئيس جمعية تنمية المجتمع بقرية أبو صالح، بالإضافة إلى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وقالت الدكتورة نيفين الكاتب عضو مجلس أمناء التحالف الوطني، أن هذه التكريم يعكس رؤية التحالف فى المشاركة المجتمعية وتنمية الوعى الدينى والثقافى للمواطنين وكذلك تحفيز الشباب على حفظ القرأن الكريم وتجويده ونشر الأخلاق فى المجتمع.

وأضافت أن التحالف الوطني قام بتنظيم عدة فاعليات خلال شهر رمضان المبارك، منها توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية وكذلك تنظيم حفل إفطار جماعى لعمال النظافة وتكريمهم على جهودهم، إضافة إلى إطلاق مبادرة الخير لتوزيع ملابس العيد والمواد الغذائية بالمناطق الأكثر إحتياجا خاصة المناطق النائية.

فيما أكد المهندس محمد الكاتب عضو التحالف الوطني وأمين صندوق مؤسسة الكاتب الخيرية بالبحيرة، أنه تم تنظيم حفل تكريم حفظة القرآن الكريم للعام الثالث على التوالي بمركز الدوار وهو جانب أصيل من رسالة مؤسسة الكاتب الخيرية، مضيفا أن تم تصفية المئات من المتسابقين فى مسابقة حفظ القرأن الكريم، تمهيدا لإعلان النتائج النهائية تحت إشراف مديرتى التضامن والأوقاف.

ويذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت خلال الآونة الأخيرة عدة فاعليات نظمها التحالف الوطنى للعمل التنموى من أجل رفع الأعباء عن كاهل المواطنين محدودى الدخل والأكثر احتياجا خاصة بالمناطق النائية وذلك بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.



كما شهدت محافظة البحيرة عدة مبادرات هامة للتحالف الوطنى بداية من مبادرة "ستر وعافية" مرورا بمبادرة خيرك سابق وانتهاء بمبادرة "كتف بكتف".



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التحالف-الوطني-فى-البحيرة-يكرم--1500-طالب-من-حفظة-القرآن-الكريم



التحالف-الوطني-يكرم--1500-طالب-من-حفظة-القرآن-الكريم-بالبحيرة



تكريم-التحالف-الوطني-لـ-1500-طالب-من-حفظة-القرآن-الكريم-(1)



تكريم-التحالف-الوطني-لـ-1500-طالب-من-حفظة-القرآن-الكريم-(2)



تكريم-التحالف-الوطني-لـ-1500-طالب-من-حفظة-القرآن-الكريم