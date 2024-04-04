التحالف الوطنى عبر صناع الحياة مصر توزيع 170 ألف وجبة ساخنة و70 ألف كرتونه على الأسر الأولى بالرعاية

سوهاج محمود مقبول

أكد احمد موسى الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة مصر عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أننا ايوم نحتفل بلمة العيلة أو لمة الصعايدة من المتطوعين من محافظات الصعيد من بنى سويف حتى أسوان بما يقترب من الــ 700 متطوع حيث شهدت المحافظات المصرية ومحافظات الصعيد مجهودات كبيرة من قبل المتطوعين من أجل الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار موسى أن المؤسسة من خلال مظلة التحالف الوطنى أننا قمنا بتوزيع مايزيد عن 170 ألف وجبة غذائية ساخنة بالإضافة إلى 70 ألف كرتونة تم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية وخلال العمل نضع في الحسبان أهالى غزة ونقوم بتقديم كافة المساعدات اللازمة لهم من خلال القوافل ونحن دائما بنفكر فيهم وهناك ما يقرب من 100 شاحنة من صناعة الحياة مصر وهناك قافلة جارى إسالها قبل نهاية شهر رمضان أو بعد العيد مباشرة.

جاء ذلك على هامش إعلان مؤسسة صناع الحياة مصر عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أنه تحت شعار "لمة الصعايدة" عن تنظيم إفطار جماعي لعدد 600 متطوع من محافظات صعيد مصر "بني سويف - المنيا -أسيوط - سوهاج -قنا - الأقصر – أسوان"

ويعتبر هذا الإفطار هو ختاما لأعمال متطوعي صناع الحياة في شهر رمضان، حيث يوجد للمؤسسة 17 مطبخ في محافظات الصعيد لطبخ وتعبئة وتوزيع وجبات الإفطار على المستفديين بالمحافظات السبعة وخلال شهر رمضان المبارك تستهدف مؤسسة صناع الحياة مصر، إنتاج 350 ألف وجبة من 33 مطبخا في 17 محافظة، بجانب تسليم الكراتين الغذائية لـ 200 ألف مستفيد في جميع المحافظات.

ولم تكتفي المؤسسة خلال الشهر الكريم بتوزيع الوجبات الساخنة والكراتين الغذائية، حيث تشمل المساعدات خلال شهر رمضان استفادة 5000 أسرة من كسوة رمضان والعيد.

كما تشمل أنشطة المؤسسة خلال شهر رمضان مساعدات طبية ومشروعات صغيرة بجانب عمل 3000 جلسة غسيل كلوي لأكثر من 164 مريضا.



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