البابا تواضروس الثانى يستقبل السفير المصرى فى إسبانيا

كتب: محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم الخميس، السفير إيهاب بدوى سفير مصر الجديد فى إسبانيا.

وأعرب قداسة البابا عن خالص أمنياته للسفير بالتوفيق فى مهمته الجديدة.

وحضر اللقاء الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا، والراهب القس فام الأنبا بولا كاهننا في العاصمة الإسبانية مدريد، وبربارة سليمان مدير المكتب البابوى للمشروعات والعلاقات.

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى ألقى أمس عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء، من كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوي بالقاهرة، دون حضور شعبي، وبُثت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.

واستكمل قداسته سلسلة "طرق تقديم المحبة"، وتناول جزءًا من الأصحاح الثامن عشر في إنجيل معلمنا متى، والأعداد (٢٣ - ٣٥)، وتأمل في "كيف استخدم السيد المسيح لغة الحب وعبّر عنها باللمسات الرقيقة"، من خلال مثليْن في الكتاب المقدس، وهما: مَثَل الابن الضال في إنجيل لوقا والأصحاح الخامس عشر ، ومَثَل العبد الذي لا يغفر في إنجيل متى والأصحاح الثامن عشر.