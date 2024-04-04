الأوقاف تفتتح غدًا مسجد آل جبر بدوى بالقصاصين فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

تواصل الدولة مجهوداتها ممثلة في وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله، حيث تفتتح الوزارة، مسجد آل جبر بدوي بقرية السلام التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة في محافظة الإسماعيلية، غدًا الجمعة، بتكلفة 3 مليون جنيه.

وقال الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، إنه سوف يتم غدًا افتتاح مسجد آل جبر بدوي، بمنشية الصحفي التابعة لقرية السلام بمركز ومدينة القصاصين الجديدة في محافظة الإسماعيلية، بعد إحلاله وتجديده، بتكلفة 3 ملايين جنيه على نفقة وزارة الأوقاف ويقع المسجد على مساحة 450 متر، وذلك في إطار افتتاحات الوزارة الدورية على مستوى المحافظات.



يحضر افتتاح المسجد، والنائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، والمهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء ماهر كامل هاشم، السكرتير العام المساعد للإسماعيلية، والشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، مدير مديرية الأوقاف بالإسماعيلية، والشيخ السيد عطيه، مدير عام الإدارات بأوقاف الإسماعيلية، والمهندس مدحت عباس، رئيس مدينة القصاصين الجديدة، والشيخ محمود داؤود، مدير إدارة أوقاف القصاصين، ويقرأ قرأن الجمعة، الشيخ محمد محروس طلبة، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، ويلقي خطبة الجمعة الشيخ، السيد عطية، علي أن تنقل صلاة الجمعة علي قنال القنال.



وكان قد تم بناء مسجد آل جبر بدوي، عام 2007، وقامت وزارة الأوقاف بإعادة إحلاله وتجديده، على نفقتها بعد أن تبرع بالأرض الحاج عبد الله جبر بدوي.



افتتاح مسجد آل جبر بالقصاصين



الأوقاف تفتتح مسجد آل جبر بالقصاصين



المسجد جاهز للافتتاح



المسجد على مساحة 450 متر



تكلفة المسجد 3 مليون جنيه