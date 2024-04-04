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الأهالى والأصدقاء يجتمعون على أكبر مائدة إفطار فى العمرانية.. صور

الخميس، 04 أبريل 2024 07:39 م
الأهالى والأصدقاء يجتمعون على أكبر مائدة إفطار فى العمرانية.. صور حفل الإفطار الجماعى بالعمرانية
كتبت مرام محمد - تصوير خالد كامل

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وسط أجواء احتفالية مبهجة، نظم أهالي العمرانية الشرقية بمحافظة الجيزة، اليوم الخميس، مائدة إفطار جماعية، اجتمع عليها مئات الرجال والسيدات والأطفال من أهالي المنطقة وعددًا من الفنانين والشخصيات العامة.

استوعبت المائدة، التي افترشت شارعين بأطيب وألذ الوجبات، المئات من الرجال والنساء والشباب والأطفال، ظهروا كعائلة واحدة تجتمع على مائدة واحدة، بجانب حرص آخرين على التراص في الشرفات لمتابعة الأجواء الاحتفالية الجميلة في شوارع منطقتهم.

وشارك في تجهيز المائدة عشرات الشباب والرجال والسيدات للخروج بتلك الصورة المبهرة، منهم من أعد الوجبات وأشرف على تجهيزها وتعبئتها، ومن زيَّن الشوارع وجهز الطاولات والكراسي وعلق الإضاءات والبالونات التي تملأ وجهات البيوت.

 

أجواء احتفالات أهالى العمرانية
أجواء احتفالات أهالى العمرانية

 

أجواء الاحتفال
أجواء الاحتفال

 

أجواء الإفطار الجماعى
أجواء الإفطار الجماعى

 

أطباق الحلويات
أطباق الحلويات

 

الأطفال خلال أجواء الإفطار الجماعى
الأطفال خلال أجواء الإفطار الجماعى

 

الأطفال يحتفلون بالتنورة
الأطفال يحتفلون بالتنورة

 

الإفطار فى العمرانية
الإفطار فى العمرانية

 

الأمهات مع أطفالهم
الأمهات مع أطفالهم

 

الأهالى يشاركون أجواء الإفطار
الأهالى يشاركون أجواء الإفطار

 

التنورة
التنورة

 

الحلويات خلال حفل الإفطار الجماعى
الحلويات خلال حفل الإفطار الجماعى

 

أهالى العمرانية يوزعون الوجبات
أهالى العمرانية يوزعون الوجبات

 

أهالى العمرانية
أهالى العمرانية

 

تجمع أهالى العمرانية
تجمع أهالى العمرانية

 

تجهيز المشروبات
تجهيز المشروبات

 

توزيع الحلويات على الأهالى
توزيع الحلويات على الأهالى

 

توزيع الحلويات
توزيع الحلويات

 

توزيع وجبات الإفطار
توزيع وجبات الإفطار

 

جانب من أجواء الاحتفال
جانب من أجواء الاحتفال

 

جانب من أجواء الإفطار الجماعى
جانب من أجواء الإفطار الجماعى

 

جانب من احتفال أهالى العمرانية
جانب من احتفال أهالى العمرانية

 

جانب من توزيع وجبات الإفطار
جانب من توزيع وجبات الإفطار

 

قسيس يشارك بحفل إفطار العمرانية
قسيس يشارك بحفل إفطار العمرانية

 

مائدة حفل الإفطار
مائدة حفل الإفطار

 

مشاركة القسيس بحفل إفطار العمرانية
مشاركة القسيس بحفل إفطار العمرانية

 







العمرانية بتفرح

مائدة إفطار العمرانية

العمرانية الشرقية

موائد الإفطار

مائدة العمرانية

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