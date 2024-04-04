الأسمنت والملابس يقودان الصادرات المصرية إلى ليبيا عند 2 مليار دولار عام 2023

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الصادرات المصرية إلى ليبيا بنهاية العام الماضي 2023، والتى أغلقت على ارتفاع كبير قياسا بنفس الفترة من العام السابق له 2022، يقارب المليارى دولار.

وقالت بيانات الجهاز، إن إجمالى الصادرات المصرية إلى ليبيا بلغت نحو مليار و824 مليون دولار بنهاية عام 2023، ارتفاعا من مليار و214 مليون دولار فى العام السابق له 2022، بزيادة بلغت 609 مليون و654 ألف دولار.

وجاءت القفزة فى الصادرات المصرية إلي ليبيا مدفوعة بارتفاع الصادرات من بعض المجموعات السلعية، وعلى رأسها مصنوعات الحجر والأسمنت والتى بلغت قيمتها الإجمالية نحو 299 مليون و940 ألف دولار بنهاية عام 2023، بينما كانت 103 ملايين و442 ألف دولار فى نفس الفترة من العام السابق له 2022، بزيادة بلغت 196 مليونا و499 ألف دولار، يليها الصادرات المصرية من اللدائن ومصنوعاتها وبلغت قيمة صادراتها نحو 161 مليونا و709 آلاف دولار العام الماضى، مقابل 104 ملايين و53 ألف دولار فى العام السابق له 2022، بزيادة بلغت 57 مليونا و657 ألف دولار.

وتضمنت صادرات المجموعات السلعية أيضا كلا من الملابس وتوابعهن بقيمة بلغت 67 مليون و854 ألف دولار العام الماضى، مقابل نحو 33 مليونا و111 ألف دولار فى عام 2022، بزيادة بلغت 34 مليونا و743 ألف دولار، إلى جانب صادرات مصر من الخضر والنباتات بقيمة بلغت 67 مليون و424 ألف دولار بنهاية 2023، مقارنة بنحو 46 مليونا و632 ألف دولار عام 2022، بزيادة بلغت 20 مليونا و763 ألف دولار، وأخيرا الصادرات من الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة بلغت 50 مليونا و116 ألف دولار العام الماضى، مقابل 45 مليونا و497 ألف دولار عام 2022، بزيادة بلغت 4 ملايين و620 ألف دولار.