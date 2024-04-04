اقتصادية قناة السويس تعلن إضافة 13 خدمة جديدة لتراخيص التشغيل

كتب: مدحت عادل

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن إضافة 13 خدمة تكميلية جديدة لتراخيص التشغيل والبناء، وذلك في إطار سعي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوفير بيئة داعمة للاستثمار وسعيها لتنفيذ برنامج تحسين ورفع مستوى الأداء بمنفذ الشباك الواحد، خاصة فيما يتعلق بالنهوض بمستوى الخدمات، وتيسير الإجراءات المقدمة للمستثمرين.

وجاءت قائمة الخدمات وفقا لما يلي:

إصدار تراخيص تعلية.

إصدار ترخيص تعديل "تعديل جوهرى".

اعتماد التعديلات غير الجوهرية.

تصريح تركيب مصعد في مبنى جديد.

إصدار ترخيص تعديل لتركيب مصعد أو تعديل أو تحديث مصعد في مبنى قائم.

إصدار ترخيص تشغيل مصعد.

طلب التجديد السنوي لترخيص تشغيل المصعد.

إصدار ترخيص هدم للمباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط.

تجديد ترخيص البناء/الهدم.

إصدار بدل فاقد أو بدل تالف أو صورة طبق الأصل لتراخيص البناء/الهدم.

إصدار صورة طبق الأصل من الرسومات الهندسية.

إصدار بدل فاقد أو بدل تالف أو صورة طبق الأصل لتراخيص التشغيل.

المتابعة السنوية لتراخيص التشغيل.