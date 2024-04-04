افتتاح مسجدين بقريتين في كفر الشيخ غدا أخر جمعة من رمضان

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، عن افتتاح مسجدين بعد صيانتهما وتطويرهما، غدا في أخر جمعة من شهر رمضان المبارك، بمركز سيدي سالم، ضمن 17 مسجدًا تفتتحها وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، سيتم افتتاح مسجدين بعد صيانتهما وتطويرهما، غداً الجمعة، وهما «مسجد النور بعزبة خميس بمركز سيدي سالم، ومسجد الشهيد إبراهيم العقبة بقرية القصابي بمركز سيدي سالم»، ويُشارك في افتتاح المساجد، عدد من قيادات الأوقاف ورؤساء المراكز والمدن.

وأضاف بسيوني، أنّ خطبة الجمعة ستكون بعنوان «صدقة الفطر وحق الله في المال.. أحكام ومقاصد»، مشددًا على التزام الأئمة بموضوع الخطبة نصًا ومضمونًا، وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا كحد أقصى.

جدير بالذكر، أنّ إجمالي ما افتتحته وزارة الأوقاف من مساجد بدايةً من 1 يوليو 2023 حتى تاريخه، 882 مسجدًا منها 691 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، و191 مسجداً صيانة وتطوير، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من عام 2014 حتى 5 أبريل 2024، 11 ألفًا و904 مسجدًا، بتكلفة تُقدر بنحو 18 مليارًا و991 مليون جنيه.