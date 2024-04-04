اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 أبريل 2024 12:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين

الخميس، 04 أبريل 2024 12:00 م
استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين أسعار الخضراوات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة  والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة  اليوم بالمجمعات الاستهلاكية:

- الطماطم 10 جنيهات

‏- البصل بـ17 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 16جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 8.5 جنيه .

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 15 جنيها  .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 22 جنيها.

- الكوسة بـ 14 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ13.5جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 25 جنيها

‏الفلفل الألوان بـ 50 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 25 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء بـ 28 جنيها.

- جوافة بـ 27 جنيها.

- يوسفي سكرى 16 جنيها.

- البسلة 27 جنيها.

- الموز البلدي بـ 18 جنيها







التموين

أسعار البصل اليوم

سعر البصل اليوم

البصل بمنافذ وزارة التموين

البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ التموين

اليوم السابع بلس

أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

أسعار البصل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة