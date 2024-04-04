ارتفاع سعر نفط عُمان ليسجل 89.66 دولار تسليم يونيو القادم

كتبت -مروة الغول

بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر يونيو القادم 89.66 دولار.

وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ 23 سنتًا مقارنةً بسعر يوم أمس الأربعاء والبالغ 89.43 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أبريل الجاري بلغ 80.85 دولار للبرميل، مرتفعا 2.10 دولار مقارنةً بسعر تسليم شهر مارس الماضي وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وقرر الاجتماع الـ53 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة فى تحالف منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤها أوبك + الالتزام بتخفيضات الإنتاج والتعاون بين الدول الأعضاء مع الاستعداد للتدخل فى السوق النفطية فى حالة الضرورة.

وأوضح البيان الختامي، الصادر الأربعاء، عبر الفيديو، أن لجنة المراقبة الوزارية قامت بمراجعة بيانات إنتاج النفط الخام لشهري يناير وفبراير 2024 ولاحظت الالتزام العالي لدول أوبك، والدول غير الأعضاء في أوبك بإعلان التعاون.