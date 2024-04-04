ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تايوان إلى 10 قتلى و1060 مصابا وفقدان 38 شخصًا

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ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب تايوان أمس الأربعاء وبلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر، إلى 10 قتلى وإصابة 1060 بجروح فيما لايزال 38 شخصًا مدرجين على قائمة المفقودين.



وذكرت شبكة "تشانل نيوز أشيا" اليوم الخميس أن عمليات الإنقاذ تواصلت في مقاطعة هوالي ين شرقي تايوان اليوم الخميس في أعقاب الزلزال مع بذل الجهود للوصول إلى مئات الأشخاص ، الذين تقطعت بهم السبل في منطقة جبلية تضررت بنيتها التحتية.



وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن بعض الأنفاق والجسور على الطرق الرئيسية في المقاطعة تضررت بسبب الزلزال، كما أشارت السلطات إلى تمكن نحو 60 عاملا تقطعت بهم السبل في منطقة صخرية من مغادرة الموقع اليوم.



وصرحت هيئة الأرصاد الجوية بالجزيرة بأن أكثر من 300 هزة ارتدادية وقعت منذ أن ضرب الزلزال قبالة الساحل الشرقي لتايوان أمس.