ارتفاع حصيلة المصابين جراء زلزال تايوان إلى 1050 شخصا

تايبيه (أ ش أ)

أعلنت إدارة الإطفاء فى تايوان، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة المصابين جراء الزلزال الذى بلغت شدته 7.2 درجة على مقياس ريختر وضرب شرقى البلاد، إلى 1050 شخصا بالإضافة إلى تسعة قتلى.

ونقلت قناة تشانيل نيوز آشيا في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن الإدارة، أن 52 شخصا لا زالوا في عداد المفقودين جراء الزلزال الذي وقع مركزه في إقليم "هوالين" شرقي تايوان.. مشيرة إلى أن فرق الطوارئ تمكنت اليوم بواسطة مروحية من إنقاذ ستة من عمال المناجم كانوا محاصرين داخل أحد المحاجر.

من جانبها، أشارت إدارة السكك الحديدية التايوانية إلى أنه تم إعادة فتح خط السكة الحديد المؤدي إلى إقليم "هوالين"، وذلك على الرغم من أن محطة في شمال مدينة هوالين لا تزال مغلقة بسبب الأضرار.

بدوره، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية إن إتش كيه، إن الحكومة اليابانية مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة لتايوان، لافتا إلى أن طوكيو لم تتلق بعد أي طلب بهذا الشأن.

وأكد هاياشي أن الحكومة ستحافظ على اتصالات وثيقة مع الجانب التايواني من خلال جمعية التبادل اليابانية التايوانية.

ووقع الزلزال أمس قبالة ساحل مقاطعة هوالين في شرق تايوان، وشعر به المواطنون في جميع أنحاء الجزيرة، وأدى إلى حدوث انهيارات أرضية وصخرية.

من جانبها أعلنت السلطات الفلبينية، اليوم الخميس، أن ثلاثة من مواطنيها أصيبوا بجروح طفيفة؛ جراء الزلزال الذي ضرب شرقي تايوان أمس الأربعاء .

ونقلت قناة إيه بي إس- سي بي إن الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن السلطات قولها، إنه لم ترد تقارير عن سقوط قتلى من بين مواطنيها جراء هذا الزلزال" مشيرة إلى أن المصابين الثلاثة لم يكونوا في إقليم هوالين مركز الزلزال.

