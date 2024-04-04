احذر.. تناول كحك العيد صباحا على معدة خاوية يصيب بالحموضة وعسر الهضم

كتب محمد صبحى

أوشك شهر رمضان على الانتهاء إذ يتبقى أقل من 7 أيام على انقضاء الشهر، وفى هذا الإطار أصدر المركز القومى للبحوث نشرة طبية للدكتورة دينا مصطفى تتضمن عدد من التوصيات الخاصة بالتغذية الصحية والسليمة بعد انقضاء الشهر الكريم إذ يجب التدرج في الطعام حتى يعود الجهاز الهضمي لطبيعته.

وحذرت النشرة الطبية من تناول الكحك صباحا على معدة خاوية حتى لا يصاب الشخص بالحموضة وعسر الهضم بل يجب تناول إفطار خفيف مثل شريحة خبر وجبن وكوب عصير وشرائح خضار ثم بعدها بفترة ساعة أو ساعتين ممكن تناول بعض القطع من الكحك والتي لا تزيد عن خمس قطع صغيرة، كما يحب استخدام الأطباق الصغيرة جدا والتي لا تأخذ أكثر من هذا العدد ولا نضع الكحك على السفرة في المتناول حتى لا نأكل منه كثيرا بدون وعي.

وشددت على ضرورة مراعاة أن تكون وجبة الغذاء صحية وقليلة الدسم وخفيفة وتحتوي على طبق السلطة لأهميته في الحصول على الألياف التي تساعد في عملية الإخراج وتباعد جزيئات الطعام في القناه الهضمية وأيضا قيمتها العالية في الحصول على الفيتامينات والإملاح المعدنية الهامة للجسم.