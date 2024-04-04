اتفاقية تفاهم بين مصر والسعودية فى مجال التحول الرقمى بالقطاع الصحى

كتبت أمل علام

شهد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ونائب سفير خادم الحرمين الشريفين عبد الرحمن بن سالم الدهاس، توقيع مذكرة تفاهم في التحول الرقمي للقطاع الصحي والدوائي وتوطين الصناعات الطبية مع إحدى الشركات التابعة لهيئة الشراء الموحد.



ويأتى ذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية، على توطين صناعة الأدوية، والمستلزمات الطبية في مصر؛ لتحسين المنظومة الطبية وزيادة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة جودة المنتجات المُصنعة محليًا حتى تستطيع منافسة الشركات العالمية في الممارسات التى تطرحها هيئة الشراء الموحد.



وستعمل هذه الشراكة على تزويد الشركة المصرية التابعة لهيئة الشراء الموحد منظومة رقمية تفاعلية تعتمد على المعلومات ويشمل المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية ومقدمي الخدمات الطبية من إدارة العمليات اللازمة، وذلك لتقديم الرعاية الصحية الكاملة والتي تساعد المريض والطبيب على توفير الوقت والجهد والمال وبناء ملف طبي رقمي وتنظيم البيانات الكبيرة في المجال الطبي واستخراج التقارير والمؤشرات التي تدعم اتخاذ القرارات المبنية على المعلومات الدقيقة.

كما سيقوم هذا النظام بالمساهمة في نظام التأمين الصحى الجديد حيث سيساعد على ربط تكاليف العلاج للمريض مع العديد من المستشفيات لتغطية التكاليف التأمينية والاسفادة من أكبر عدد من مزودي الخدمة، بالأضافة الي الترجمة الصوتية للنص وتحويله لصوت لتوفير وقت المريض ، كما يساعد على معرفة الدواء المناسب للمريض وافتراح الجرعات المناسبة له.



يذكر ان اتفاقية التفاهم حضرها كل من نائب سفير مملكة البحرين السفير ماجد النعيمى، والدكتور أحمد ذكى بدر وزير التربية والتعليم الاسبق، وحسام هيبة رئيس الهيىة العامة للاستثمار ، وعدد من المسئولين من الجانبين، ومنثلين من هيئة الدواء المصرية.



لواء طبيب بها الدين زيدان



نائب سفير خادم الحرمين الشريفين وناىب سفير مملكة البحرين



