إنشاء بنك دم تخزينى بمستشفى شبراهور فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن إنجازات إدارة بنوك الدم الـ 3 أشهر المنتهية من العام الجارى لإعانة وتلبية احتياجات المرضى بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية.

وكشف وكيل الوزارة أنه تم إنشاء بنك دم تخزيني بمستشفي شبراهور المركزي، بحضور لجنة من الادارة العامه لبنوك الدم بالوزارة واداره بنوك الدم بالمديرية.

كما اضافت الدكتورة فاتن فتحي مدير إدارة بنوك الدم أن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت توريد عدد 2 جهاز هيموجلوبين (قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم ) لكل من بنك دم مستشفى بلقاس العام وبنك دم مستشفى ميت غمر المركزى من التموين الطبى بالعباسية بإجمالى 25 الف جنيهاً

فيما أشارت مدير إدارة بنوك الدم إلى بدء تنفيذ لائحة المستشفيات الجديدة 75 لسنه 2024 من خلال اسعار الدم والمشتقات لجميع اوجه الصرف المعتمدة ( مجانى – نفقه الدولة – تأمين صحى – اقتصادى ) من خلال الاجتماع مع مديرى بنوك الدم التجميعية و التخزينية لمستشفيات الدقهلية.

ولفتت إلى دخول اداره بنوك الدم على منظومة الشراء الموحد بالوزارة UPA لإحضار طلبيات ومستلزمات بنوك الدم الشهرية