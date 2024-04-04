إعلام أمريكى: بايدن أبلغ نتنياهو تعليق صفقة السلاح لإسرائيل فى الكونجرس مؤقتا

وكالات

أكدت وسائل إعلام أمريكية إن الرئيس الأمريكى جو بايدن قال إنه سيرسل مستشار الأمن القومى إلى إسرائيل لمتابعة خطوات تغير سياسة إسرائيل فى قطاع غزة.

وأوضحت أن بايدن طلب تقريرا مفصلا من نتنياهو عن مقتل عمال الإغاثة ودعاه لتحقيق فورى يتضمن محاسبة شاملة، مشيرة إلى أن بايدن أبلغ نتنياهو أنه سيعلق مداولات صفقة السلاح المستقبلية لإسرائيل فى الكونجرس مؤقتا.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى جو بايدن تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهواليوم الخميس، وسط سخط متزايد إزاء القصف الإسرائيلى الذى أسفر عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة فى غزة.



وقال بيان البيت الأبيض أن بايدن أكد لنتنياهو أن "الهجوم على العاملين فى المجال الإنسانى والوضع الإنسانى بشكل عام غير مقبول".



وأضاف أن بايدن أوضح حاجة إسرائيل إلى "إعلان وتنفيذ سلسلة من الخطوات المحددة والملموسة والقابلة للقياس لمعالجة الأضرار التى لحقت بالمدنيين والمعاناة الإنسانية وسلامة عمال الإغاثة".



وأبلغ بايدن نتنياهو بأن السياسة الأمريكية سترتبط باتخاذ إسرائيل "إجراء فوريا" بشأن المدنيين فى غزة.



وحث بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلى على التوصل إلى "وقف فورى لإطلاق النار" فى غزة.



وقبل المكالمة، قال البيت الأبيض أن بايدن يشعر بغضب وألم من الهجوم.



وقال موقع أكسيوس أن بيان البيت الأبيض لم يربط بشكل كامل وقف إطلاق النار باتفاق الرهائن – كما كان بايدن حريصًا على القيام بذلك فى الماضى – لكنه شدد على أن الرئيس حث رئيس الوزراء على تمكين مفاوضيه من إبرام صفقة دون تأخير لإعادة الرهائن إلى منازلهم".



ويتعرض بايدن لضغوط متزايدة من أعضاء حزبه للضغط من أجل وقف إطلاق النار وضمان قيام إسرائيل بالمزيد للسماح بدخول المساعدات إلى غزة.



وقال مصدر مطلع على المكالمة بحسب سكاى نيوز، إنها كانت "متوترة ومليئة بالتحديات" واستمرت أكثر من 30 دقيقة.