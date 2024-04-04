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إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي في المنيا

الخميس، 04 أبريل 2024 09:50 م
إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي في المنيا إسعاف- أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار

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أصيب 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي جنوب جنوب المنيا، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز ملوي، وأسفر الحادث عن وقوع عدد من الإصابات وتم نقلهم إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى المستشفى

وكشفت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة، وتم التحفظ علي المركبة تحت تصرف جهات التحقيق، وإزالة أثار الحادث وفتح الطريق مرة أخرى لتيسير الحركة المرورية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.
 







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