إصابة 17شخصا في حادث سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي

الفيوم - رباب الجالى

أصيب 17شخصا، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي بعد البوابات، باتجاه الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي بنطاق المركز.

على الفور انتقلت قوات الأمن و11 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إنقلاب السيارة نتيجة السرعه الذائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطره على السيارة فانقلب في نهر الطريق وتسبب في اصابه 17شخصا بإصابات متوسطه الي بسيطه ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام؛ لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.