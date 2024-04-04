إشارة مرور.. اعرف خطوات تساعدك فى اختيار لوحة معدنية مميزة إلكترونيا.. صور

كتب عبد الرحمن سيد

حددت بوابة المرور الالكترونية مجموعة من الشروط والإجراءات التي تسمح بها للمواطنين بالدخول في مزاد على اللوحات المعدنية المميزة، والتي تتيح للمواطنين وسائقي السيارات اختيار أي لوحات يريدها ومن تلك الخطوات:

الخطوة الأولى: انضم الأن وكون لوحتك التي تريد شرائها.

الخطوة الثانية: اختر اللوحة التي تريد المزايدة عليها.

الخطوة الثالثة: قم بالمزايدة بأعلى سعر للحصول على اللوحة.

الخطوة الرابعة: فوز بالمزايدة واختر المحافظة ووحدة الترخيص لإرسال اللوحة إليها لإتمام الترخيص.

الخطوة الخامسة: كون لوحتك التي ترغب في شرائها.



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