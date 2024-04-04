إحالة أوراق طبال للمفتى خطف جارته للتعدى عليها فى البحيرة

كتب :أحمد الزغبي

قررت محكمة جنايات دمنهور ، برئاسة المستشار ياسر عبده الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار تامر محمد عتمان، والمستشار أحمد عبد المولي إبراهيم، وسكرتير المحكمة خالد محمد حسين، إحالة أوراق المتهم " ع.س.ع" إلي فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم بشهر مايو للنطق بالحكم، لاتهامه بالخطف والتحايل والإكراه.



وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 38655 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة إيتاي البارود، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور المركز يفيد بقيام المتهم بخطف المجني عليها تحت تهديد السلاح بمحل سكنه، بدائرة المركز.



تبين من التحقيقات قيام المتهم " ع.س.ع" طبال، حال سير المجني عليها " ن.ع.ع" 43 سنة ربة منزل من أمام منزل المتهم وتوجهها إلي أحد الجيران، عقد المتهم العزم علي استدراجها مستغلا معرفتها كونها جارته من قاطني ذات المنطقة، وقام بإيهامها بالدلوف إلى منزله لإعطائها بعض الأطعمة، وعقب دخولها أشهر في وجهها سلاح أبيض سكين، لتهديدها وتعدي عليها، وعقب خروجها قامت بتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات دمنهور، التي قررت إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.