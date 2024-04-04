أمريكا تدرج داعمين ماليين لوزارة الدفاع الإيرانية على قائمة العقوبات

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أدرجت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عددا من الداعمين الماليين لوزارة الدفاع الإيرانية على قائمة العقوبات.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية أن "الولايات المتحدة تقوم اليوم بإدراج كيان واحد وتحديد 13 سفينة مرتبطة به كممتلكات محظورة، بالإضافة إلى تحديث اسم سفينة واحدة في قائمة الحظر، لتسهيل التجارة غير المشروعة لدعم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية".



وتابع البيان أن "الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات ضد الكيانات التي تنقل البضائع أو تسهل المعاملات لدعم وزارة الدفاع والقوات المسلحة، أو الحرس الثوري الإيراني، أو الجماعات الأجنبية الشريكة والوكلاء الإيرانيين".



وأكد أن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتعطيل تدفقات التمويل غير المشروعة التي تمول إنتاج إيران للأسلحة التي تدعم حرب روسيا ضد أوكرانيا والهجمات التي تشنها الجماعات الوكيلة لإيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط".