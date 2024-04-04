أسعار الكعك والبسكويت فى معرض وزارة الزراعة بالدقى.. بـ 130 جنيها "فيديو"

كتب سيد الخلفاوى

طرح معرض وزارة الزراعة بالدقى الكعك والبسكوت بأسعار مخفضة تبدأ من 130 جنيها لكيلو البسكويت، والكعك يبدأ من 150 جنيه للكيلو، والبيتى فور بـ 170 جنيه، وكوكيز بـ170 جنيه والغريبة بـ 170 جنيه للكيلوجرام، وأعلى سعر كان للكعك عين الجمل بـ250 جنيه للكيلوجرام.

وشهدت النسخة الخامسة من معرض وزارة الزراعة المقام العام الحالى فى مبنى الزراعات المحمية بالدقى ضمن مبادرة "من خير مزارعنا لاهالينا"، إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث يتم توفير السلع الأساسية التى تحتاجها الأسر المصرية بأسعار تنافسية وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية برفع العبء عن كاهل المواطنين.

وكلف السيد القصير وزير الزراعة المسئولين عن منظومة المنافذ بضرورة توفير السلع الأساسية للمواطنين خاصة اللحوم والالتزام بالأسعار المخفضة والمعلنة من الوزارة مع ضرورة أن تكون بجودة عالية نظرا لثقة المستهلك في السلع المعروضة في المنافذ التابعة للوزارة.