أستاذ اقتصاد: الرئيس السيسى وضع خارطة الطريق للمنظومة الاقتصادية

كتبت -مروة الغول

قالت الدكتورة وفاء على أستاذ الاقتصاد والطاقة، إن مصر تبدأ مرحلة جديدة من عمر الوطن يضع فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى الشعب المصرى على رأس أولوياته.

وأضافت الدكتورة وفاء على، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع خارطة الطريق للمنظومة الاقتصادية فى المرحلة المقبلة قائلة "إننا أمام توصيف جديد للحالة المصرية مع قيادة واعية رشيدة تعرف قدر هذا الوطن".

وأشارت الدكتورة وفاء على، إلى أن مصر واجهت كثيرا من التحديات التى فرضتها الظروف العالمية الراهنة ولكن كان الهدف الأسمى هو الحفاظ على أمن مصر القومي وأن نخرج منتصرين تحت كل الظروف.

كما أشارت الدكتورة وفاء إلى أن المصريون هم المصدر الحقيقى للتنمية وبطل قصة نجاح هذا الوطن، موضحة أن الدولة تبنى استراتيجية نحو اقتصاد تنافسى مستدام وداعم للقطاعات الرئيسة التى تساهم فى الناتج القومى وزيادة فرص التشغيل مع الإصلاح المالى والترشيد فى النفقات والاهتمام اللحظى بمشروعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية كذلك دعم توجهات الحوار الوطنى والعمل على زيادة موارد مصر وتعظيم والاستفادة من الأصول ودعم ملف الصادرات المصرية.