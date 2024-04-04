أخبار مصر.. السكة الحديد تبدأ السبت تشغيل 10 قطارات إضافية خلال إجازة عيد الفطر

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، حدوث تغيرات مفاجأة في حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل فيما أعلنت مصادر مطلعة دخول 109 ألف طن أدوية إلى غزة منذ العدوان على القطاع والسكة الحديد تبدأ السبت تشغيل 10 قطارات إضافية خلال إجازة عيد الفطر.

وإلى أهم الأخبار..

تغيرات مفاجأة فى درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتباراً من الأحد 07 أبريل إلى الثلاثاء 09 أبريل: انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 4:3 درجة مئوية ونشاط للرياح مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة يصاحب ذلك فرص أمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد.





مصادر مطلعة: مصر أدخلت 109 ألف طن أدوية إلى غزة منذ العدوان على القطاع

قالت مصادر مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية، إن حجم الأدوية والمستلزمات الطبية التي أدخلتها مصر لقطاع غزة منذ العدوان الإسرائيلي بلغ نحو 10868 ألف طن.

مركز المناخ ينصح المواطنين: ملابس العيد ربيعية نهارا شتوية خفيفة ليلا

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن طبيعة الملابس في عيد الفطر تكون "ربيعى" نهاراً و" شتوى "خفيف ليلًا، مشيرًا إلى أن الطقس مائل للبرودة ليلًا، وبالتالى يستدعى ارتداء جاكت خفيف او قطعة أخرى تحت الملابس الخارجية ليلاً وفي الصباح الباكر.

إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الخاص.. وزارة العمل تعلن اليوم التفاصيل

تستعد وزارة العمل، للإعلان عن موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص، ظهر اليوم، الخميس، 4 أبريل 2024، وذلك عقب اعتماد حسن شحاتة وزير العمل لها.

السكة الحديد تبدأ السبت تشغيل 10 قطارات إضافية خلال إجازة عيد الفطر

تشغل هيئة السكة الحديد 10 قطارات إضافية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1445 هجري، وينشر اليوم السابع مواعيد القطارات الإضافية المقرر تشغيلها.

الصحة الفلسطينية: ️ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى لـ33037 شهيدا و75668 جريحا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، قبل قليل، عن ارتفاع حصيلة عدوان دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 33037 شهيدا وأكثر من 75668 جريحا وذلك منذ السابع من شهر أكتوبر الماضى، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

الأرصاد: طقس حار نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مايا الحرارة على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

وزير المالية: انتهاء مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج 29 أبريل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن 29 أبريل الحالى، آخر موعد للاستفادة بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وتسجيل الطلبات إلكترونيًا وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون، موضحًا أن هذه هى المهلة الأخيرة للاستفادة من المبادرة ولا مد مرة أخرى لها بصفة نهائية.

الأهلى يفاوض المغربى يحيى عطية الله بديلا لــ معلول

كشفت تقارير صحفية أن النادى الأهلى يواصل بحثه عن بديل التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق، ويضع اهتمامه على التعاقد مع أحد لاعبى المنتخب المغربى خلال مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أصبح استمرار التونسي علي معلول، ظهير أيسر الأهلي، فى صفوف القلعة الحمراء الموسم المقبل محل شك، فى ظل اهتمام أكثر من نادٍ خليجي بالتعاقد معه، مستغلا انتهاء تعاقد معلول مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي وعدم تجديد عقده حتى الآن، حيث يرغب فى ضم اللاعب في صفقة انتقال حر دون تكاليف أى مبالغ إضافية لشراء عقده من ناديه.