أخبار البورصة اليوم الخميس 4-4-2024

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 4-4-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.906 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: أصول للوساطة في الأوراق المالية، وليسيكو مصر، والعربية للأسمنت، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة، والقاهرة للزيوت والصابون، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، والدولية للأسمدة والكيماويات، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي.

البورصة تربح 32 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.906 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 689.3 مليون ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 93 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.88%، والعرب على 6.44%، واستحوذت المؤسسات على 31.1% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.89%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 27.3 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 136.1 مليون جنيه، 54 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 4.3 مليون جنيه، 216 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 28506 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 34845 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 12161 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 6480 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 9229 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 7589 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1524 نقطة.

وصعدت أسهم 120 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 30 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركة حق اكتتاب شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية-1 عدد 1.1 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العبوات الطبية، والحديد والصلب المصرية، وحق اكتتاب شركة حق اكتتاب شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية-1 عدد 250 ألف سهم، 19.1 ألف سهم، 1.2 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركات العبوات الطبية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 250 ألف سهم، 150 سهم، 4 آلاف سهم، على التوالي.



فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن مصر الوسطى، والعربية لحليج الأقطان، والمهندس للتأمين، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 268 سهمًا، 47 ألف سهم، 127 سهمًا، 1.45 مليون سهم، 1000 سهم، 8722 سهم، 16.9 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والأهلي للتنمية والاستثمار، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 957 سهمًا، 12.2 ألف سهم، 620.8 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 50 ألف سهم، 996 سهمًا، على التوالي.



لجنة القيد

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع التزام مالي 20 ألف جنيه على شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي؛ لمخالفة الشركة لأحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية، والمادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية، وتوقيع التزام مالي بقيمة 10 آلاف جنيه على شركة العبوات الطبية، لمخالفة الشركة لأحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية.

كما قررت اللجنة، شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، توقيع التزام مالي قدره 10 آلاف جنيه، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية، وتوقيع التزام مالي 5 آلاف جنيه على الشركة العربية لحليج الأقطان لمخالفة أحكام المادة 47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

أسكوم

أعلنت شركة آسيك للتعدين (أسكوم)، عن بيع شركة APM Investment Holdings BVI، المملوكة بنسبة 100% لشركة أسكوم خلال الربع الأول من عام 2024 عدد 2.2 مليون سهم من أسهم شركة Allied Gold Corp الكندية بإجمالي قيمة حوالي 7 ملايين دولار كندي (ما يعادل حوالي 5.16 مليون دولار).

نتائج الأعمال

أعلنت شركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2023، وارتفعت إيرادات النشاط لتبلغ 57.4 مليون دولار مقارنة بمبلغ 47.7 مليون دولار عن العام المالي السابق بنسبة نمو 20%، وحقق الشركة صافي خسائر بلغت 5 ملايين دولار مقارنة بمبلغ 13 مليون دولار بنسبة تحسن 61%، وذلك نتيجة للتحسن في نتائج أنشطة الشركة من العمليات وكذلك للانخفاض المحقق في المصروفات العمومية والإدارية وتكاليف التمويل.

وحققت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي مبيعات مجمعة بلغت 3.9 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 3.6 مليار جنيه بنسبة نمو 7.5%، وبلغ صافي ربح مجمع بعد الضرائب 22.4 مليون جنيه مقارنة بقيمة 630.9 مليون جنيه بإجمالي نقص قدره 608.5 مليون جنيه.