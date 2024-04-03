5 قرارات من محافظ بورسعيد بعد حادث دهس 3 طلاب جامعيين وسيدة

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، موقع حادث طريق كلية العلوم بشارع 23 ديسمبر، وذلك لاتخاذ عدة إجراءات فورية لتنظيم الحركة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين، رافقه خلالها رؤساء أحياء الزهور والمناخ، ومدير مديرية الطرق ومدير مديرية المرور، وجهاز تعمير بورسعيد .

ووجه محافظ بورسعيد بعدة قرارات أهمها :

1) إنشاء مطبين صناعيين أمام كلية العلوم.



2) إنشاء مطبين صناعيين أمام القرية الأوليمبية.



3) إغلاق البوابة الرئيسية لكلية العلوم المطلة على شارع 23 ديسمبر

4) فتح البوابة الجانبية للكلية لتيسير حركة مرور الطلاب والمواطنين .

5) تنفيذ تطوير شامل للمنطقة المحيطة بكلية العلوم.



كانت محافظة بورسعيد شهدت يوم حزين بسبب حادثة سير تعد هي الأسوأ في تاريخ المحافظة، والذي راح ضحيتها 4 أشخاص من بينهم سيدة، بكتهم القلوب قبل العيون وباتت قلوب ذويهم يعتصرها الألم ويأكلها الحزن وتوشحت شوارع المحافظة بالسواد حزنا على أبنائها طلاب جامعة بورسعيد والسيدة المتوفاة.

وفي مشهد مرعب، تم تداول فيديو لكاميرا مراقبة كشفت اتجاه السيارة يشكل سريع بجانب السيارة في شارع 23 ديسمبر، وحينها صدم سائق السيارة - طالب، لثلاث طلاب وسيدة تبلع من عمرها 50 سنه، وصدمهم في سيارة أخرى كانت تقف بجوار الرصيف، فلقيا اثنين منهما مصرعهما في الحال، وتم نقل اثنين آخرين إلى مستشفى الزهور المركزي.

أسفر الحادث، عن مصرع عمر شريف، ورضا السيد البدوى تبلغ من العمر 50 عام، بينما توفي كلا من : محمد الشامي، محمد خميس على فترات مختلفة من ليلة الإثنين الماضي.



