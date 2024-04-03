5 جنيهات.. حملة لوضع ملصقات بتعريفة ركوب موحدة على «التكاتك» بقري بيلا

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت الوحدات المحلية لمركز ومدينة بيلا، اليوم الأربعاء، حملة لوضع تعريفة الأجرة على مركبات التوك توك، حيث تم تحديدها على مستوى جميع مراكز ومدن وقري محافظة كفر الشيخ بـ 5 جنيهات، تنفيذاً لقرار اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وطبقاً للقانون، وعلى ما يقتضيه الصالح العام، وتكليفات أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا.

وقاد رؤساء القرى في مركز بيلا، بإشراف أحمد عبد الواحد، نائب رئيس المدينة لشئون القري، حملة موسعة لتركيب ملصقات واستيكرات بتعريفة الركوب لجميع التكاتك الموجودة بقرى المركز والتى تم تحديدها بالسعر الموحد على كل توك توك، وهي 5 جنيهات فقط وذلك بناءً على توجيهات محافظ كفر الشيخ.

وألزمت الحملة السائقين بكتابة التعريفة المقرره بقيمة 5 جنيهات فقط لا غير على زجاج التكاتك عبر كتابة السعر بواسطة البويات، مع وضع الاستيكرات الخاصة بتعريفة الركوب. مناشدين المواطنين بالالتزام بدفع أجرة التوك توك 5 جنيهات فقط لا غير.

ومن جانبه، شدد محافظ كفر الشيخ على السائقين بضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة والتي تم وضعها لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود، بما لا يتعارض مع مصلحة السائق والركاب في ذات الوقت، مطالباً المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات أو تحصيل أي مبالغ أزيد من الأجرة المقررة لمركبات التوكتوك علي الخط الساخن 114، والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، قد صدق أمس الثلاثاء، علي قرار التعريفة الموحدة لأجرة التاكسي بواقع مبلغ 10 جنيهات داخل المدن، كما تحدد تعريفة أجرة( التوكتوك)، بواقع مبلغ 5 جنيهات داخل القري وعلي كافة الطرق بأنواعها، علي أن يتم وضع استيكر علي سيارات التاكسي والتوكتوك موضحاً علية خط السير والتعريفة المقررة للأجرة الموحدة.

كما نص القرار علي تغريم من يخالف تعريفة الأجرة المقررة ومخالفة خط السير ( التاكسي - التوك توك ) بتحصيل مبلغ 1500 جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة يحصل مبلغ 5000 جنيه، بالإضافة إلى الحجز لمدة 30 يوماً بأماكن الإيواء في الحالتين .

كما تضمن القرار منح مالكي مركبات التوكتوك غير المرخصة مهلة 3 أشهر لتقنين الأوضاع والترخيص، وفي حالة ضبطها بعد انتهاء تلك المهلة يتم تحصيل مبلغ 2000 جنيه وفي حالة تكرار المخالفة يحصل مبلغ 5000 جنيه بالإضافة إلى الحجز لمدة 30 يوماً بأماكن الإيواء في الحالتين.