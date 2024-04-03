يتقاسمان الحب والعمل.. عم مصطفى وزوجته 25 عاما فى تصليح الأجهزة بقنا.. صور

قنا صابر سعيد

سكينة ومودة وجو غير صاخب يعيشه الزوجان داخل منزلهما البسيط في مدينة قفط جنوب قنا، فتعاهدا علي السير معا ومواصلة مشوارهما في تلك الحياة، حتى الوصول لبر الأمان، فلا يعرف الزوج الخروج دون زوجته، وهو كذلك اعتاد على مرافقتها في العمل والحياة الزوجية حتى أصبحت قصتهما تتداول بين المحيطين ليضربا مثالا في الإخلاص.

على مدار أكثر من 25 عاما تساعده الزوجة في إنجاز مهامه اليومية من خلال العمل في صيانة وإصلاح الأجهزة الكهربائية داخل المنزل، حتى استطاعت أن تتعلم الصنعة وتصلح بعض الأشياء البسيطة بمفردها، وذلك من خلال النظر إلي زوجها، بالإضافة إلي الأعمال المنزلية التي تقوم بها بعد زواج 5 من البنات.

قال مصطفى غرباوي، صنايعي تصليح أجهزة كهربائية، إن قصة تصليح الأجهزة جاءت مبكرا، وذلك من خلال عمله في إحدى الشركات وتصليح الأجهزة، وبعد الخروج على المعاش بدأ في تصليح الأجهزة الكهربائية لمدة تزيد 25 عاما، وفي البداية استأجر أحد المحلات، ثم عمل في منزله لتوفير نفقات الإيجار.

وأوضح غرباوي، أنه يستطيع تصليح الأجهزة الكهربائية مثل "الغسالات والثلاجات والمراوح والتكييف الصحراوي وكذلك كهربة السيارات"، وهناك أجهزة مستوردة يقوم بإصلاحها أو توفير قطع غيارات بديلة في حال عدم وجود قطع غيار.

وأشارت فوزية محمد، زوجته، إلي أنهما في بداية الأمر عملا في تصنيع الصابون السائل، ثم تعلمت صنعة تصليح الأجهزة من خلال النظر إليه ومساعدته في تجميع قطع الغيار وشراء مستلزمات الصيانة، مؤكدة أنها ترافقه في كل أعماله ولا تلتفت لحديث الناس وتتمنى رحلة عمرة.



الزوجان يعملان داخل المنزل



ربع قرن في تصليح الأجهزة الكهربائية



فوزية محمد



مصطفي غرباوي وزوجته