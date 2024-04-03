وكيل صحة دمياط يحيل 5 من العاملين بمستشفى كفر سعد للتحقيق

دمياط معتز الشربيني

فاجأ الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط مستشفى كفر سعد المركزى بمرور مفاجىء بالفترة الليلية، حيث تم متابعة الانضباط الإدارى بالمستشفى و تواجد الأطقم الطبية على رأس العمل، وقام بإحالة 5 أطباء للتحقيق لعدم تواجدهم بأماكن عملهم، كما تفقد قسم الاستقبال والعناية المركزة وتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأثنى وكيل الوزارة على تواجد المدير المناوب بالاستقبال لمتابعة العمل بالقسم ،كما شدد على حسن التعامل مع المرضى وأكد على وضع مستوى رضائهم ضمن عناصر تقييم أداء المستشفيات.

الجدير بالذكر أن مستشفى كفر سعد المركزى تسهم بدور كبير فى استقبال حالات الحوادث والطوارىء لقسم كفر سعد و قيم فارسكور لعدم وجود مستشفى بها بالإضافة إلى استقبال حالات الحوادث من طريق الدقهلية وبعض قرى الدقهلية.

يأتي ذلك استمرارًا للمتابعة الميدانية لمنافذ تقديم الخدمة الطبية على مستوى المحافظة فى الفترات الليلية بشهر رمضان المبارك .