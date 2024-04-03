وكيل صحة دمياط يحيل 13 عاملا بوحدة جمصة الصحية للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل

دمياط - هيثم مراد

أصدر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، قرارا بإحالة 13 شخصا من العاملين بالوحدة الصحية بقرية جمصة البلد التابعة لمركز كفر البطيخ إلى التحقيق وذلك لتغيبهم عن العمل أثناء مواعيده الرسمية، وذلك أثناء قيامه بجولة تفقدية لمتابعة تحقيق الانضباط الإداري داخل المنشآت الطبية.

وتضمنت جولة وكيل صحة دمياط، متابعة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالقدر الكافي داخل الوحدات الصحية، إضافة إلى متابعة توفير الأكسجين وتوافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، ضرورة الالتزام بتطبيق الانضباط الاداري داخل المنشآت الصحية بالمحافظة، مؤكدا أنه تم تشكيل لجان لمتابعة التزام العاملين بالقطاع الطبي بتحقيق هذا الأمر، مشددا أنه سيتم اتخاذ عقوبات رادعة حيال المخالفين في الإطار الذي ينظمه القانون.

جدير بالذكر ان الوحدة الصحية بجمصة تخدم 14699نسمة و تقدم العديد من الخدمات الصحية التى تشمل الاستقبال والطوارئ - العيادات الخارجية - عيادة الأسنان - متابعة الأطفال - متابعة الحوامل - تنظيم الأسرة والمشورة - المعمل - الصيدلية - إصدار شهادات المواليد والوفيات - التطعيمات - خدمات الصحة المدرسية - التثقيف الصحى - خدمات صحة البيئة.

بالاضافة الي خدمات المبادرات الرئاسية الصحية و التى تشمل دعم صحة المرأة - الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأعتلال الكلوى - صحة الأم والجنين - الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية - الكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثى الولادة - الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.