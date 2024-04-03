وزير الخارجية الأمريكى يغادر باريس إلى بروكسل على متن سيارة بعد تعطل طائرته

وكالات الأنباء

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن عطلا فنيا أصاب طائرة وزير الخارجية أنتونى بلينكن فى باريس قبيل توجهه إلى بروكسل للمشاركة فى اجتماع لحلف الناتو.

وقال متحدث باسم الوزارة إن طائرة وزير الخارجية واجهت مشكلة ميكانيكية فى باريس وتوجه الوفد الأمريكى إلى بروكسل على متن سيارة لحضور اجتماع الناتو.

وبدأ بلينكن أمس الثلاثاء، أول زيارة له إلى فرنسا منذ حوالي عامين، جرى خلالها مناقشة الأزمات الدولية الكبرى، بما في ذلك أوكرانيا والشرق الأوسط.

وسيشارك اليوم في اجتماع مع نظرائه في الناتو بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حلف شمال الأطلسي.