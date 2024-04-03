اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أبريل 2024 05:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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هيئة الانتخابات التونسية تصادق على نتائج انتخابات المجلس الوطنى

الأربعاء، 03 أبريل 2024 04:07 م
هيئة الانتخابات التونسية تصادق على نتائج انتخابات المجلس الوطنى تونس
أ ش أ

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صادقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، اليوم الأربعاء، على النتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وتركيبة "الغرفة البرلمانية الثانية".

وقالت الهيئة ـ في بيان ـ "إن اجتماعا برئاسة رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، صادق على النتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وعددهم 77 عضوا".


وكانت الهيئة العليا للانتخابات التونسية قد صادقت يوم الخميس الماضي على النتائج الأولية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، فيما من المقرر أن يباشر المجلس مهامه الدستورية في منتصف شهر أبريل الجاري.







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